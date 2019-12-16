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Las Tesis’in ana vatanı Şili’de polisin eyleme müdahale ettiği ortaya çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.12.2019 12:47 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi, Las Tesis eylemine sadece Türkiye’de müdahale edildiğini iddia etmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Las Tesis eylemine sadece Türkiye’de müdahale edildiğini iddia etmişti. Las Tesis’in ana vatanı Şili’de polisin eyleme müdahale ettiği ortaya çıktı.
Şili’li bir grup kadın tarafından kadına yönelik şiddete karşı başlatılan “Las Tesis” dansı geçtiğimiz günlerde Türkiye’de de yapılmıştı. İstanbul’da toplanan bir grup kadın polis müdahalesi olmadan “Las Tesis” dansını yapmış ancak grup içerisinden bazılarının “Tecavüzcü sensin, öldüren sensin; polisler, hâkimler, devlet... “sözleri üzerine polis müdahalede bulunmuştu.
Söz konusu müdahale sonrasında bazı çevrelerde bu müdahalenin sadece Türkiye’de yapıldığı yönünde sosyal medyadan algı oluşturmaya başlanırken, CHP’de sosyal medyadan ortaya atılan bu iddiaları hiçbir araştırma yapmadan TBMM gündemine taşıdı. TBMM Genel Kurulunda Çevre, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının bütçe görüşmeleri yapıldığı sırada söz alan CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, “Sadece Türkiye’de Las Tesis dansına polis müdahalesi oldu, bu eylemi yapmak için dokunulmaz olmanız gereken tek ülkeyse sayenizde Türkiye oldu” ifadelerini kullandı.
Ana vatanında da polis müdahale etti
CHP’nin ortaya attığı polis müdahalesi iddiası üzerine sosyal medyadan araştırma yapılınca, iddianın yalan olduğu hemen anlaşılıyor. Kadına yönelik şiddete karşı başlatılan söz konusu eylemin çıkış yeri olan Şili’de de polisin 2 Aralık gecesi, Şili’nin başkenti Santiago’nun güneyindeki Yungay kasabasında Parque Brasil’in önündeki polis tesisinin dışında plastik mermi ve biber gazıyla kadınları dağıttığı, en az üç kadının tutuklandığı ortaya çıktı. Polisin Şili’deki müdahale görüntüleri, CHP’nin dünyada Türkiye’den başka yerde polis müdahalesi olmadığı yönündeki iddiasını da çürütmüş oldu.

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