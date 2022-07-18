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Las Vegas Havalimanı'nda korkunç kaza! 2 uçak çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti

18.07.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Las Vegas Havalimanı'nda hafif motorlu iki küçük uçak çarpıştı. Korkunç olayda 4 kişi hayatını kaybetti. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada uçaklardan birinin çarpıştığı sırada inmeye hazırlandığı açıklandı.

ABD'de korkunç bir uçak kazası yaşandı. Nevada eyaletindeki Las Vegas Havalimanı'nda Piper PA-46 tip ile Cessna 172 hafif motorlu iki küçük uçak havada çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ilk yardım ekipleri sevk edilirken, yetkililer olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

"ÇARPIŞTIĞI SIRADA İNMEYE HAZIRLANIYORDU"

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, "Edindiğimiz bilgilere göre, Piper PA-46 uçağı Cessna 172 ile çarpıştığı sırada inmeye hazırlanıyordu ve çarpışmanın ardından uçak, Piper 30-Right Pistinin doğusundaki açık araziye düştü" denildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(İHA)

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abd kaza piper
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