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Las Vegaslı otel sahipleri Elon Musk'tan durak istiyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.06.2020 18:11 | Son Güncelleme

Elon Musk, The Boring Company ile trafiğe takılmadan yolculuk yapılabilen yeni tünelleri için Las Vegas'ı hedefine aldı. Las Vegas'ta kumar oynatan otel sahipleri ise Elon Musk'tan yolcuları için özel bir talepte bulundu.

Las Vegaslı otel sahipleri Elon Musk'tan durak istiyor!

Elon Musk birçok şirkete sahip. Bu şirketlerden biri de The Boring Company. Bu şirket, kalabalık şehirlerde yerin altından tüneller açarak hızlı ulaşımlar sunmayı amaçlıyor. Hatta gün içinde hazırladığımız haberimizde Elon Musk'ın bu tünellerde kullanılacak özel bir araç üretmek istediğini de paylaşmıştık. Şirketin hedeflerinden biri de kumarhaneleriyle ünlü Las Vegas. Las Vegas'taki keşmekeşliği tünellerle çözmek isteyen Elon Musk, tünelleri geçtiğimiz ay içerisinde bitirdi. Ancak tünelleri bitmesiyle birlikte Vegas'taki otel sahiplerinin özel bir talebiyle karşılaştı.

ELON MUSK'TAN DURAK İSTEDİLER

Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre Las Vegas'taki bulunan bazı otellerin sahipleri Elon Musk'tan durak istedi. Otel sahipleri, kendi misafirlerinin bu tünelleri kullanacağını düşünüyor. Bu yüzden misafirlerinin otellerden daha uzak bir yere çıkmaları yerine onları doğrudan otellerine ulaşmalarını sağlayacak bir altyapı kurmak istiyorlar. Böylece hem müşteriler otellere daha kolay bir şekilde ulaşacak hem de tünelleri kullanıp Las Vegas'a gelen diğer kişiler duraktan çıkar çıkmaz bu otellere girebilecek.

las vegas

ELON MUSK HENÜZ KONUŞMADI AMA...

Şimdilik bu tarz talebi bulunan birkaç otel var. Elon Musk ise bu duruma şimdilik tepkisiz. Ancak ünlü CEO'nun Twitter'ı oldukça etkili bir şekilde kullandığını düşündüğümüzde yakın bir zamanda Twitter üzerinden Musk'ın bir açıklama yapması beklenebilir.

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