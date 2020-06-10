Las Vegaslı otel sahipleri Elon Musk'tan durak istiyor!

Elon Musk birçok şirkete sahip. Bu şirketlerden biri de The Boring Company. Bu şirket, kalabalık şehirlerde yerin altından tüneller açarak hızlı ulaşımlar sunmayı amaçlıyor. Hatta gün içinde hazırladığımız haberimizde Elon Musk'ın bu tünellerde kullanılacak özel bir araç üretmek istediğini de paylaşmıştık. Şirketin hedeflerinden biri de kumarhaneleriyle ünlü Las Vegas. Las Vegas'taki keşmekeşliği tünellerle çözmek isteyen Elon Musk, tünelleri geçtiğimiz ay içerisinde bitirdi. Ancak tünelleri bitmesiyle birlikte Vegas'taki otel sahiplerinin özel bir talebiyle karşılaştı.

ELON MUSK'TAN DURAK İSTEDİLER

Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre Las Vegas'taki bulunan bazı otellerin sahipleri Elon Musk'tan durak istedi. Otel sahipleri, kendi misafirlerinin bu tünelleri kullanacağını düşünüyor. Bu yüzden misafirlerinin otellerden daha uzak bir yere çıkmaları yerine onları doğrudan otellerine ulaşmalarını sağlayacak bir altyapı kurmak istiyorlar. Böylece hem müşteriler otellere daha kolay bir şekilde ulaşacak hem de tünelleri kullanıp Las Vegas'a gelen diğer kişiler duraktan çıkar çıkmaz bu otellere girebilecek.