Las Vegas’ta Tüketici Elektroniği Fuarı

Gelişmiş bir teknoloji sektörüne sahip olmayan ülkelerde teknoloji startup’ı başlatmak kolay değil. Buna rağmen birçok girişimci şansını denemekten geri durmuyor. Las Vegas’taki Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) bu girişimcilerin kendilerini dünyanın geri kalanına kanıtlamaları için iyi bir fırsat sunuyor. Amerika’nın Sesi bu yılki fuara katılan Senegal, Ukrayna ve Taylandlı girişimcilerle konuştu.

Eureka Park, Las Vegas’taki Tüketici Elektroniği Fuarı’na ev sahipliği yapıyor. Burada dünyanın dört bir yanından 1200’den fazla katılımcı ve teknoloji startup’ı ürünlerini sergiliyor.

Katılımcıların bazıları tanınan girişimciler. Ancak aralarında keşiflerin çoğunun gereklilikler sonucu ortaya çıktığı Tayland gibi ülkelerden girişimciler de var.

HG Robotics CEO’su Mahisorn Wongphati, “Arkadaşlarımla bir araya geldik ve bir robot firması için çalışmak istedik ancak Tayland’da böyle bir firma bulmak mümkün değil. O dönemde biz de çok gençtik, biz de kendi şirketimizi kurmaya karar verdik” diyor.