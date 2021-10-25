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Laschet eyalet başbakanlığını bıraktı

25.10.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Eylül'de yapılan genel seçimlerde ağır yenilgiye uğrayan CDU Genel Başkanı Armin Laschet, Kuzey Ren-Vestfalya eyalet başbakanlığı görevinden istifa etti.

Laschet eyalet başbakanlığını bıraktı

Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinin başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Genel Başkanı Armin Laschet, KRV başbakanlığı görevinden istifa etti. KRV hükümet sözcüsünün açıklamasına göre, eyalet parlamentosu başkanı Andre Kuper Laschet'e pazartesi günü görevinin sona erdiğini teyit eden belgeyi iletti.

26 Eylül'de düzenlenen Almanya genel seçimlerinde Federal Meclis milletvekili seçilen Laschet'in bu görevi ifa edebilmesi için başbakanlık görevinden ayrılması gerekiyordu. Laschet'in milletvekilliği görevi Salı günü başlayacak. KRV Anayasası'na göre, federal milletvekilliğine seçilen siyasetçilerin eyalet hükümetlerindeki görevlerinden ayrılması gerekiyor. CDU'nun genel başkanlığı görevini geçen yıl Başbakan Angela Merkel'den devralan Armin Laschet seçimlere Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) başbakan adayı olarak girmişti. Laschet seçimleri kaybetmesi durumunda eyalet başbakanlığı görevinden istifa edeceğini açıklamıştı. Hristiyan Birlik partileri seçimden ağır bir yenilgiyle çıkarken, seçimin galibi Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile koalisyon görüşmeleri başlatmıştı. Almanya'da bu üç partinin yakın bir tarihte koalisyon hükümeti kurmasına kesin gözle bakılıyor.

Başbakanlık için gözler Wüst'te

Öte yandan Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ise Laschet'ten boşalan koltuğa Ulaştırma Bakanı Hendrik Wüst'ün getirilmesi bekleniyor. KRV parlamentosu çarşamba günü yapılacak özel oturumda yeni başbakanı seçecek. Wüst, cumartesi günü yapılan parti kongresinde delegelerin yüzde 98,3'ünün oyunu alarak Laschet'in yerine CDU'nun KRV teşkilatının genel başkanı seçilmişti.

AFP/BÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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