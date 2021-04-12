HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Laschet ile Söder başbakanlık adaylığı için yarışıyor

Laschet ile Söder başbakanlık adaylığı için yarışıyor

12.04.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak seçimlerde Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı olmak isteyen Laschet ile Söder arasındaki yarış hız kazandı.

Ortak adayın bu hafta içinde belirlenmesi bekleniyor.Almanya'da iktidardaki Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), 26 Eylül'deki genel seçimlerinde ortak başbakan adayının kim olacağını belirlemeye çalışıyor.

Dün hem Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Genel BaşkanıArmin Laschet, hem de Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, ortak başbakan adayı olmak istediklerini açıkladı. Bu açıklamalarla birlikte her iki partinin kurullarında adaylık yarışı görüşmeleri hız kazandı.

CDU "Laschet" diyor

Bugün hem CDU başkanlık divanı hem de genişletilmiş parti yönetim kurulunun, Laschet'in başbakanlık adaylığına geniş destek verdiği açıklandı.

İlk açıklama Hessen Eyaleti'nin CDU'lu Başbakanı Volker Bouffier'den geldi. Bouffier, parti başkanlık divanının Laschet'e açık destek açıkladığını duyurdu.

CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak de düzenlediği basın toplantısında, parti kurullarında Laschet'e desteğin çok açık olduğunu vurguladı.

Başbakan adayının Almanya'nın modernleşmesi için liderliği üstlenecek yetkinlikte bir isim olması gerektiğini vurgulayan Ziemiak, "Laschet'in bu yetkinliğe sahip olduğu konusunda parti içinde görüş birliği olduğunu” söyledi.

CDU'nun kıdemli siyasetçilerinden Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble'nın da, parti toplantısına bağlandığı ve Laschet'in adaylığına destek açıkladığı bildirildi.

Laschet Söder'i iknaya çalışacak

Partisinin desteğini almaktan ötürü büyük bir memnuniyet duyduğunu açıklayan CDU lideri Armin Laschet ise başbakan adayının belirlenmesi konusunun hızlıca karara bağlanması gerektiğini, CSU ile konuyu en kısa zamanda görüşeceğini duyurdu.

Şimdi gözler, aynı zamanda Bavyera Eyaleti Başbakanı olan CSU lideri Markus Söder'e çevrildi.

Kardeş partiler CDU ile CSU, başbakan adaylarını birlikte belirliyor. Bu konunun bu hafta içinde karara bağlanmasının beklendiği belirtiliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 26 Eylül'de yapılacak seçimlerle birlikte siyasete veda edeceğini, bir daha başbakanlığa aday olmayacağını açıklamıştı.

dpa, Reuters /DA, BÖ

©️ Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Yunanistan'da liseler, 'kendi testini kendin yap' ile yüz yüze eğitime döndüYunanistan'da liseler, 'kendi testini kendin yap' ile yüz yüze eğitime döndü
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.