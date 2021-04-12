Laschet ile Söder başbakanlık adaylığı için yarışıyor

Ortak adayın bu hafta içinde belirlenmesi bekleniyor.Almanya'da iktidardaki Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), 26 Eylül'deki genel seçimlerinde ortak başbakan adayının kim olacağını belirlemeye çalışıyor.

Dün hem Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Genel BaşkanıArmin Laschet, hem de Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, ortak başbakan adayı olmak istediklerini açıkladı. Bu açıklamalarla birlikte her iki partinin kurullarında adaylık yarışı görüşmeleri hız kazandı.

CDU "Laschet" diyor

Bugün hem CDU başkanlık divanı hem de genişletilmiş parti yönetim kurulunun, Laschet'in başbakanlık adaylığına geniş destek verdiği açıklandı.

İlk açıklama Hessen Eyaleti'nin CDU'lu Başbakanı Volker Bouffier'den geldi. Bouffier, parti başkanlık divanının Laschet'e açık destek açıkladığını duyurdu.

CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak de düzenlediği basın toplantısında, parti kurullarında Laschet'e desteğin çok açık olduğunu vurguladı.

Başbakan adayının Almanya'nın modernleşmesi için liderliği üstlenecek yetkinlikte bir isim olması gerektiğini vurgulayan Ziemiak, "Laschet'in bu yetkinliğe sahip olduğu konusunda parti içinde görüş birliği olduğunu” söyledi.