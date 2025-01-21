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Lassa ateşi salgını alarmı! Hayvandan insana geçiyor... 1 haftada 10 kişi öldü

21.01.2025 06:35
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Lassa ateşi salgını yayılıyor. Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir haftada, hayvandan insana geçen Lassa ateşi nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülke genelinde geçen yıl 190 kişinin hayatını kaybettiği salgın, ilk olarak 1969'da ortaya çıkmıştı.

Lassa ateşi salgını alarmı! Hayvandan insana geçiyor... 1 haftada 10 kişi öldü

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede Lassa ateşi salgınının yayılmaya devam ettiği belirtildi.

SON 1 HAFTADA 10 KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamada, son bir haftada ülkede 54 Lassa ateşi vakasının tespit edildiği ifade edilerek, salgın nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ülke genelinde geçen yıl 190 kişinin hayatını kaybettiği salgında hükümet, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

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Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

NASIL BULAŞIYOR?

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

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Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Nijerya salgın
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