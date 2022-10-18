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  4. Lastiğe çivi battı, yaşanılan hırsızlık şoke etti! İş insanının 361 bin TL'si buhar oldu

Lastiğe çivi battı, yaşanılan hırsızlık şoke etti! İş insanının 361 bin TL'si buhar oldu

18.10.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'teki bir döviz bürosunda 19 bin 430 dolarını bozduran iş insanı Şihab Ahmet, lastiklerini değiştirmek için durduğu sırada para dolu çantasını çaldırdı. Çantayı çalanların lastiğini patlatanlarla aynı kişiler olduğunu söyleyen Ahmet, ''Ben evimden 25 bin 430 dolar aldım. 19 bin 430 dolar bozdurduk. Siyah el çantası ile taşıdık. Arabaya geldikten sonra bazı kişilerin bizi takip ettiğini düşünüyorum. Onu fark etmedik. Bizim lastiğe çivi takılmış. Bizim takip edenler parayı çalanlar'' dedi.

Lastiğe çivi battı, yaşanılan hırsızlık şoke etti! İş insanının 361 bin TL'si buhar oldu

Olay, 10 Ekim günü İstanbul'un Fatih ilçesi Kemal Paşa Mahallesi Şehzadebaşı Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş adamı Şihab Ahmet ve iki arkadaşı 19 bin 430 Dolar parayı Laleli’de bulunan bir döviz bürosunda bozdurdu. Döviz bürosundan aldığı 361 bin Türk Lirasını siyah bir çantaya koydu. Şihab Ahmet, çantayla beraber arabasını park ettiği otelin önüne kadar yürüyerek geldi.

ARACIN LASTİKLERİ ÇİVİ İLE PATLATILDI

İş insanı Şihab Ahmet’in iddiasına göre, şüpheliler otomobilin lastiklerini patlatarak aracın başından ayrıldı. Arkadaşlarıyla beraber aracına binen Şihab Ahmet, biraz ilerledikten sonra lastiklerinde sorun olduğunu fark etti. Aracından inen Şihab Ahmet, lastiklerin çivi ile patlatıldığını gördü. Aracın lastiklerini değiştirirken, sol arka kapıyı açan şüpheli, para dolu çantayı alarak kayıplara karıştı. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler de Şihab Ahmet ve arkadaşlarının araçtan indikleri ve lastikleri kontrol ettikleri görülüyor. Lastiklerin patladığını fark eden Şihab Ahmet ve arkadaşları, bagaj kısmından yedek lastik çıkararak değişim yaptıkları görülüyor.

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''BAZI KİŞİLERİN BİZİ TAKİP ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM''

Kendisinin ve arkadaşlarının takip edildiğini ifade eden iş adamı Şihab Ahmet, “Ben evimden 25 bin 430 dolar aldım. Bankaya gittim, bankadan da 75 bin Türk Lirası çektim. 3 arkadaş araba birlikte buradaki bir otelin önüne park ettik. Sonra döviz bürosuna gittik. Dolar bozdurmak için gitmiştik. 19 bin 430 dolar bozdurduk. 361 bin 320 Türk Lirasını bizim siyah el çantası ile taşıdık. Arabamızın yanına geldik. Arabaya geldikten sonra bazı kişilerin bizi takip ettiğini düşünüyorum. Bizde onu fark etmedik. Bizim lastiğe çivi takılmış. Çivide lastiği patlatmış. Biz seyir halinde iken arkadaşlar ile konuştuk. Lastik mi patladı, diye düşündük. Buraya geldik. Burada lastikleri değiştiriyorduk. Bizim takip edenlerde arabamızdan parayı çaldılar” dedi.

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''POLİS EKİPLERİ ARAŞTIRMA YAPIYOR''

Polis ekiplerine güvendiğini söyleyen Şihab Ahmet, “Biz polisi aradık. Polisler geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik kamerası araştırdılar. Bizim ifadelerimiz alındı. Görgü şahitlerinin de ifadeleri alındı. Polis ekipleri araştırma yapıyor. Türk Polisine güveniyorum. Türk Devletine de güveniyorum. Onların bu hırsızları bulacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Fatih
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