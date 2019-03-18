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Lastiği alev alan TIR'daki yangını itfaiye söndürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 14:50 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Darende ilçesi hareket halindeyken alev alan TIR, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Lastiği alev alan TIR'daki yangını itfaiye söndürdü

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Darende ilçesi hareket halindeyken alev alan TIR, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, sabah erken saatlerde Malatya-Kayseri yolu üzerinde meydana geldi. Ayhan Yaman yönetimindeki 76 AU 986 plakalı plastik madde taşıyan TIR'ın lastiği, bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü TIR'ı yol kenarına çekip, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR hasar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor
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Lastiği alev alan TIR'daki yangını itfaiye söndürdüLastiği alev alan TIR'daki yangını itfaiye söndürdüLastiği alev alan TIR'daki yangını itfaiye söndürdü

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