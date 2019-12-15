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Lastiği fırlayan araç tarlaya uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 13:29 | Son Güncelleme

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde seyir halindeki ticari aracın lastiği fırlaması sonucunda trafik kazası meydana geldi.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde seyir halindeki ticari aracın lastiği fırlaması sonucunda trafik kazası meydana geldi. Araçta maddi hasar meydana gelirken sürücü ise yara almadan kurtuldu.
Kaza, Acıpayam Çameli karayolu üzerinde Dedebağı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 B 1823 plakalı aracıyla seyir halinde olan henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı araç, bir anda sol lastiğinin çıkmasıyla yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Araç içerisindeki hava yastıklarının açılması ile sürücü yara almadan kazayı atlattı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tedbir amaçlı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Kaza sonrasında araçta maddi hasar meydana geldi.

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