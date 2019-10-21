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Lastiği kopan kamyon devrildi, meyve ve sebzeler yola döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 08:31 | Son Güncelleme

Ankara'da, seyir halindeyken lastiği yerinden çıkan meyve ve sebze yüklü kamyon devrildi.

Ankara'da, seyir halindeyken lastiği yerinden çıkan meyve ve sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada, meyve ve sebzeler yola dökülürken, sürücü hafif yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Sabri Öztürk yönetimindeki 54 ABN 734 plakalı meyve sebze yüklü kamyon, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Ulus yönüne giderken lastiğinin yerinden çıkması üzerine kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, kamyonun kasasındaki sebze ve meyveler yola dökülürken, sürücü Sabri Öztürk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan Sabri Öztürk’ü ayakta tedavi etti.
Öte yandan, meyve ve sebzelerin yola dökülmesiyle, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın Yenimahalle-Ulus yönü çift şeridi ulaşıma kapandı. Polis ekipleri, devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlattı. Ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nın Yenimahalle-Ulus yönü, yolun temizlenmesi ve kamyonun çekilmesiyle tekrar normale döndü.

Görüntü Dökümü
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- Kamyondan görüntü
- Meyve ve sebzelerden görüntü
- Ekiplerden görüntü
- Sürücüden görüntü
- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA

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