HABER

Lastiği mazgala giren kamyonet takla atma tehlikesi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 17:42 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar ilçesindeki sebze ve meyve halinde kamyonetin lastiği mazgala girince araç takla atmaktan son anda kurtuldu.

Lastiği mazgala giren kamyonet takla atma tehlikesi geçirdi

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar ilçesindeki sebze ve meyve halinde kamyonetin lastiği mazgala girince araç takla atmaktan son anda kurtuldu. Olayda, sürücü ve yanındaki kişi hafif yaralandı
Güvenlik kamerasına yansıyan olay, 15 Eylül'de merkez Bağlar ilçesinde bulunan sebze ve meyve halinde meydana geldi. Sürücüsü halden alışveriş yapmaya gelen kamyonetin lastiği, yol güzergahındaki mazgalın kırık olması nedeniyle çukura girdi. Araç takla atmaktan son anda kurtulurken, sürücü ve yanındaki kişi hafif yaralandı. Olay anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Lastiği mazgala giren kamyonet takla atma tehlikesi geçirdiLastiği mazgala giren kamyonet takla atma tehlikesi geçirdi

PARTNERSağlıklı kilo vermenin sırrı! Hem kanserden koruyor, hem yaşlanmayı geciktiriyorSağlıklı kilo vermenin sırrı! Hem kanserden koruyor, hem yaşlanmayı geciktiriyor
Fırtına Vadisi'ndeki kaçak yapılar yıkılacakFırtına Vadisi'ndeki kaçak yapılar yıkılacak
Türkiye'nin 11'inci Millet Kıraathanesi, Nevşehir'de açıldıTürkiye'nin 11'inci Millet Kıraathanesi, Nevşehir'de açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

O Ses Türkiye jürisinden ilk fotoğraf

O Ses Türkiye jürisinden ilk fotoğraf

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rus iş adamının yatı 670 bin litre akaryakıt aldı

Rus iş adamının yatı 670 bin litre akaryakıt aldı

İstanbul'da haftasonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

İstanbul'da haftasonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi

Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi'nde yangın

Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi'nde yangın

Irak Suriye tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Irak Suriye tezkeresi TBMM'ye sunuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.