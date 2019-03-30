Lastiği patladı, karşı şeritteki otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde lastiği patlayan otomobilin karşı yönden gelen otomobille çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-110 Karayolu üzeri Ahievren Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa’dan Malkara istikametine seyreden Mehmet Duba yönetimindeki 59 HK 894 plakalı otomobilin lastiği patlaması sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, Süleymanpaşa istikametine seyreden Serdar Uzunlar yönetimindeki 34 PV 4602 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan her iki sürücü, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

