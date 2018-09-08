Lastiği patlatılarak durdurulan minibüsten kaçaklar çıktı

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu iki minibüste, yasadışı yollarla ülkeye giriş yapan 82 kaçak yakalandı. İkisi araç sürücüsü ikisi de organizatör oldukları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Muradiye Alpaslan Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında yol kontrolü sırasında iki minibüsü dur ihtarında bulundu. Minibüslerden biri dururken, diğerindekiler ise kaçmaya çalıştı. O minibüs de kapanla 4 lastiği patlatılarak durduruldu. Minibüslerde yapılan aramalarda, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 82 kaçak yakalandı. Araç sürücüleri ile organizatör oldukları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

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