Lastiği patlatılarak durdurulan minibüsten kaçaklar çıktı

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu iki minibüste, yasadışı yollarla ülkeye giriş yapan 82 kaçak yakalandı. İkisi araç sürücüsü ikisi de organizatör oldukları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.
Muradiye Alpaslan Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında yol kontrolü sırasında iki minibüsü dur ihtarında bulundu. Minibüslerden biri dururken, diğerindekiler ise kaçmaya çalıştı. O minibüs de kapanla 4 lastiği patlatılarak durduruldu. Minibüslerde yapılan aramalarda, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 82 kaçak yakalandı. Araç sürücüleri ile organizatör oldukları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
FOTOĞRAFLI
Çanakkale'de mide bulandıran olay!
Hamaney'den dikkat çeken Erdoğan açıklaması!
Mısır 75 kişiye idam cezası verdi!
ABD bu iddiayla çalkalanıyor! Trump’ın çalınan mektubu yayınlandı
CHP'de deprem! Hep birlikte istifa ettiler
Ayşegül'den günlerdir haber yok! 'Güle oynaya gitti'
80 bin kişi alınacak!
Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı
Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik
Okuyucu Yorumları 0 yorum