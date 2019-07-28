Lastiği patlayan araç, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Denizkonak köyünde lastiği patlayan kamyonet, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı sürücü yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Cide’ye bağlı Denizkonak köyünde 65 yaşındaki Ahmet Arslan idaresindeki 34 HVH 34 plakalı kamyonet, lastiği patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre uçurumda sürüklenen kamyonet, bir ağaca takılarak durabildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ahmet Arslan, köy muhtarını arayarak yardım istedi. Kaza yerine gelen köylüler, Ahmet Arslan’ı bulunduğu yerden çıkarttı.

Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kullanılamaz hale gelen araç, çekici marifetiyle bulunduğu yerden kurtarılarak Yediemin Otoparkı’na çekildi.



