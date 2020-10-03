Lastiği patlayan araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde lastiği patlayan hafif ticari araç, yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrası 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden H.C. yönetimindeki 34 GJ 9917 plakalı hafif ticari aracın lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, orta refüje çarparak durabildi.

Kaza sonrası araçta yolcu olarak bulunan Nermiye Ç. (44) ve Sermet Ş. (47) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

