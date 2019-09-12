Lastiği patlayan araç duvara çarptı: 3 yaralı

Siirt-Pervari karayolunda bir aracın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Siirt’ten Pervari’ye giden Mehmet Nezir Erdoğan yönetimindeki 34 GD 8671 plakalı araç, lastiğinin patlaması sonucu bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan yolculardan Hasan Ece ile Feyyaz Ural yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

