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Lastiği patlayan araç önce başka araca çarptı, ardından markete girdi

09.04.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya-Burdur Karayolu’nda kontrolden çıkan bir araç önce park halindeki başka bir araca çarptı, ardından araçla birlikte markete girdi. Markette ve araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kazada yaralanan olmadı.

Lastiği patlayan araç önce başka araca çarptı, ardından markete girdi

Kaza, Antalya-Burdur Karayolu üzerinde seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen aracın, lastiğinin patlamasıyla birlikte kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan araca çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarında bulunan marketin içerisine savruldu. Markette ve her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

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Olay yerine Burdur İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada can kaybının ve yaralananın da olmadığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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