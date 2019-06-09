HABER

Lastiği patlayan araç önce takla attı sonra ağaca çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 14:32 | Son Güncelleme

Yozgat’ta meydana gelen kazada lastiği patlayan araç, takla atıp kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi.

Lastiği patlayan araç önce takla attı sonra ağaca çarptı

Yozgat’ta meydana gelen kazada lastiği patlayan araç, takla atıp kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada araç sürücü yaralandı.
Kaza, Yozgat şehir merkezi E-88 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.D. idaresindeki 66 ANN 339 plakalı otomobil, seyir halindeyken arka lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıkarak önce takla attı sonra kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri araç sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Takla atarak ağaca çarpan araç çekici yardımıyla kaldırılarak trafik akışı yeniden sağlandı.

Lastiği patlayan araç önce takla attı sonra ağaca çarptı

Lastiği patlayan araç önce takla attı sonra ağaca çarptı

Lastiği patlayan araç önce takla attı sonra ağaca çarptı

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!
Küçükbaş taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralıKüçükbaş taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Engelli vatandaşın komşusu tarafından darp edildiği iddia edildiEngelli vatandaşın komşusu tarafından darp edildiği iddia edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Nusret şimdi de eti drone ile uçurdu

Nusret şimdi de eti drone ile uçurdu

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuz Gölü’nde çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Kırklareli'nde hurdalıktan sızan gaz 2 kişiyi zehirledi

İstanbul'a böyle getirildiler! Karantinadalar

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.