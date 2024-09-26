HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Lastiği patlayan araç otobüs durağına girdi! Yaşanan can pazarı güvenlik kameralarına yansıdı

Lastiği patlayan araç otobüs durağına girdi! Yaşanan can pazarı güvenlik kameralarına yansıdı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.09.2024 14:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta bir otomobil lastiği patlaması sonucu otobüs durağına çarparak durabildi. Önce kaldırımda yürüyen yayaya ardından otobüs durağına çarpan otomobilin saçtığı vahşet saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt'ta bulunan Güzelyurt Mahallesi'nde D-100 Yanyol'da meydana geldi. İsmi bilinmeyen sürücünün kontrolündeki 34 KGH 011 plakalı otomobilin Edirne istikametinde seyir halindeyken lastiği patladı.

ISTANBUL--ESENYURTTA-LASTIGI-PATLAYAN-O_408441_113503

SÜRÜCÜNÜN BURNU BİLE KANAMADI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırımda yürüyen yayaya çarptı ardından otobüs durağına daldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün burnu bile kanamadığı kazada büyük faciadan dönüldü.

ISTANBUL--ESENYURTTA-LASTIGI-PATLAYAN-O_408444_113503

KAZA ANI KAMERADA

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaldırımdaki yayaya çarpıp savrulduğu anlar yer alıyor. Ardından otomobilin otobüs durağına daldığı, durakta bekleyen vatandaşların korkuya kapılarak kaçtığı, kaçarken 2 vatandaşın yere düştüğü görülüyor. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ISTANBUL--ESENYURTTA-LASTIGI-PATLAYAN-O_408448_113503

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Otomobil kaza otobüs durağı
En Çok Okunan Haberler
Zararın böylesi! Sayıştay raporunda Ankara Etlik Hastanesi gerçeği ortaya çıktı: Güvenlik sağlanamadığı için psikiyatri servisi 2 yıldır açılamadı

Zararın böylesi! Sayıştay raporunda Ankara Etlik Hastanesi gerçeği ortaya çıktı: Güvenlik sağlanamadığı için psikiyatri servisi 2 yıldır açılamadı

İşte Arda'nın yeni arabası! Fiyatı dudak uçuklattı...

İşte Arda'nın yeni arabası! Fiyatı dudak uçuklattı...

Korkunç! Narin Güran cinayetinde hem yıkadılar hem yıkandılar

Korkunç! Narin Güran cinayetinde hem yıkadılar hem yıkandılar

Kocası uyurken sevgilisini çağırdı! İntihar ihbarından korkunç olay çıktı

Kocası uyurken sevgilisini çağırdı! İntihar ihbarından korkunç olay çıktı

Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak!

Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak!

Pilot ile kule arasında ilginç diyalog! "Şımarık tavırlar bunlar"

Pilot ile kule arasında ilginç diyalog! "Şımarık tavırlar bunlar"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Çok satanlarda birinci sırada! Camper'ın Wagon modeli indirimde

Çok satanlarda birinci sırada! Camper'ın Wagon modeli indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.