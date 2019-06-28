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Lastiği patlayan araç refüje çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 12:22 | Son Güncelleme

Diyarbakır-Şanlurfa karayolunda arka lastiği patlayan otomobil refüje çarptı.

Diyarbakır-Şanlurfa karayolunda arka lastiği patlayan otomobil refüje çarptı. Kazada 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu 40. kilometresinde bulunan Gürpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan Şanlıurfa istikametinde giden içinde kadınlar ve çocukların da bulunduğu 21 SZ 926 plakalı otomobilin sol arka lastiği seyir halindeyken patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, refüje çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, güvenlik güçleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Lastiği patlayan araç refüje çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı

Lastiği patlayan araç refüje çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı

Lastiği patlayan araç refüje çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı

Lastiği patlayan araç refüje çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı

Lastiği patlayan araç refüje çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı

Lastiği patlayan araç refüje çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı

Lastiği patlayan araç refüje çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı

Lastiği patlayan araç refüje çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı

Lastiği patlayan araç refüje çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı

Lastiği patlayan araç refüje çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı

Lastiği patlayan araç refüje çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı

Lastiği patlayan araç refüje çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı

Lastiği patlayan araç refüje çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı
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