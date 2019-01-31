Lastiği patlayan araç şarampole yuvarlandı: 3’ü çocuk 7 yaralı

Diyarbakır’da, seyir halindeyken lastiği patlayan bir araç şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır-Silvan karayolu 20. kilometresi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır yönüne ilerleyen 50 DK 996 plakalı otomobilin lastiği seyir halindeyken patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis bölümüne kaldırıldı.
Otomobil çekici yardımı ile kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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