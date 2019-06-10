Lastiği patlayan araç takla attı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tekerleği patlayan hafif ticari araç takla atarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Hayrabolu yolu üzeri Sarnıç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Cemil B. yönetimindeki 16 SBD 93 plakalı hafif ticari aracın lastiği patladı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç, takla atarak, şarampole saplandı. Kazada yaralanan sürücü Bozdoğan, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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