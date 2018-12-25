HABER

Lastiği patlayan hafif ticari araç, takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 12:31 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde lastiği patlayan hafif ticari araç, kontrolden çıkıp takla attı.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde lastiği patlayan hafif ticari araç, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Tekirdağ- Malkara karayolu Ahievren Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edirne’nin Keşan ilçesinden, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi yönüne giden Ümit Deniz Koyuncu (21) yönetimindeki 34 NK 0637 plakalı hafif ticari aracın sol arka lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç, karşı şeride geçerek takla atıp, tarlaya uçtu. Kazada, sürücü Koyuncu yaralandı, yanındaki arkadaşı Hamza Ok (21) ise yaşamını yitirdi.

Ümit Deniz Koyuncu, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hamza Ok'un cenazesi de incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

PARTNERBütün İngiltere Şermin'i konuşuyor! Olay fotoğraflar...Bütün İngiltere Şermin'i konuşuyor! Olay fotoğraflar...
Eşini pompalıyla yaralayan hükümlü, tehditler savurduEşini pompalıyla yaralayan hükümlü, tehditler savurdu
'Karım beni ağabeyimle aldatıyor' dedi sonrası korkunç!'Karım beni ağabeyimle aldatıyor' dedi sonrası korkunç!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Halk Özel Harekâtı geri döndü!

Halk Özel Harekâtı geri döndü!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için dikkat çeken sözler

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için dikkat çeken sözler

Çukur'da Yamaç'ı kim vurdu? Hain Medet mi? Yamaç öldü mü? Çukur 48. son bölüm izle

Çukur'da Yamaç'ı kim vurdu? Hain Medet mi? Yamaç öldü mü? Çukur 48. son bölüm izle

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Adana'da milyoner hırsıza 6 yıl 8 ay hapis

Adana'da milyoner hırsıza 6 yıl 8 ay hapis

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Karım beni ağabeyimle aldatıyor' dedi sonrası korkunç!

'Karım beni ağabeyimle aldatıyor' dedi sonrası korkunç!

Sultangazi'de akılalmaz hırsızlık! 'Kocaman çocuğu niye kucakta taşıyorsun' diye sordu ama...

'Kocaman çocuğu niye kucağında taşıyordu' diye sordu ama...

İstanbul'da büyük operasyon! 87 adrese baskın

İstanbul'da büyük operasyon! 87 adrese baskın

Yasak aşkta feci son! 'Hediye'yi uygunsuz halde yakaladım'

Yasak aşkta feci son! 'Hediye'yi uygunsuz halde yakaladım'

Ordu'da ters yöne giren cip yolcu otobüsüne çarptı! 1 ölü, 10 yaralı...

'intihar ediyor diye konuştuk! Şoför normal değildi'

Hiç gitmediği İzmir’den trafik cezası yedi

Hiç gitmediği İzmir’den öyle bir haber geldi ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.