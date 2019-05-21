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Lastiği patlayan kamyon sinyalizasyon direğine çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 15:44 | Son Güncelleme

KARS'ın Selim ilçesinde lastiği patlayan kamyon karşı şeride geçip, trafik ışıklarına çarptı.

Lastiği patlayan kamyon sinyalizasyon direğine çarptı

Orhan Kemal OKTAY/SELİM (Kars), (DHA)- KARS'ın Selim ilçesinde lastiği patlayan kamyon karşı şeride geçip, trafik ışıklarına çarptı. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Selim İlçesinde meydana geldi. Erzurum'dan Kars'a gitmekte olan Ahmet Faruk'un sürücülüğünü yaptığı 34 KL 2260 plakalı malzeme yüklü kamyonun lastiği patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon karşı şeride geçerek trafik ışıklarına çarptı. Kamyonun hasar gördüğü kazada, sürücü yaralanmadı. Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı. Kamyonun kaza yerinden kaldırılması sonrası yol ulaşıma açıldı.

FOTOĞRAFLI

Lastiği patlayan kamyon sinyalizasyon direğine çarptı

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