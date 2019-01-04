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Lastiği patlayan kamyon takla attı 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 16:21 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Derince ilçesinde TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken lastiği patlayarak kontrolden çıkan kamyon takla atarak yol kenarındaki yeşillik alana uçtu.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU DERİNCE(Kocaeli),(DHA) Kocaeli'nin Derince ilçesinde TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken lastiği patlayarak kontrolden çıkan kamyon takla atarak yol kenarındaki yeşillik alana uçtu. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza TEM Otoyolu Derince Harmantarla mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Seyfettin Coşar idaresindeki 34 EB 5944 plakalı gıda malzemesi yüklü kamyon, lastiğinin patlaması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki metal bariyerlere çarptı. Bariyerleri ezerek yoldan çıkan kamyon, yol kenarındaki yeşillik alanda takla attıktan sonra durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, takla atan kamyonun içerisinde sıkışan sürücü Seyfettin Coşar'ı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Coşar, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde bir şerit trafiğe kapatılırken, sürücü Coşar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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