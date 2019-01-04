Lastiği patlayan kamyon takla attı: 1 yaralı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde TEM yolunda lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan kamyon, takla atarak yol kenarındaki yeşillik alana uçtu. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, Ankara yönünde bir şerit trafiğe kapatıldı. Kaza, TEM yolu Derince ilçesi Harmantarla mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Seyfettin Coşar yönetimindeki 34 EB 5944 plakalı gıda malzemesi yüklü kamyon, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki metal bariyerlere çarptı. Bariyerleri yıkan kamyon, takla atıp yol kenarındaki yeşilik alana uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonda sıkışan sürücü Seyfettin Coşar'ı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan Coşar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM yolu Ankara yönünde bir şerit trafiğe kapatılırken, sürücü Coşar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

