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Lastiği patlayan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 15:15 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde lastiği patlayan kamyonet,  kontrolden çıkıp takla attı.

Lastiği patlayan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde lastiği patlayan kamyonet, kontrolden çıkıp takla attı. Kamyonetten fırlayan 4 kişiden 1'i öldü, 3'ü yaralandı.
Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Tutluca Mahallesi'nde, Afyonkarahisar - Denizli karayolunda meydana geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi'nde çalışan Hakan Demir'in (40) yönetimindeki 20 ASS 148 plakalı kamyonetin, Bozkurt ilçesinden Denizli yönüne giderken sol arka lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, şarampole yuvarlanarak takla attı. Sürücü Demir ile araçta bulunan Mustafa Gedik, Osman Tüfekçi ve İsmail Çetinkaya yola fırladı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralılardan Mustafa Gedik, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Pamukkale Üniversitesi ve Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan diğer yaralılar Hakan Demir, İsmail Çetinkaya ve Osman Tüfekçi'nin tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Yaralılardan sadece Hakan Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Lastiği patlayan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralıLastiği patlayan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralıLastiği patlayan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralıLastiği patlayan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

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