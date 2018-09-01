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Lastiği patlayan minibüs bariyerlere çarparak devrildi: 14 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 17:06 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde lastiği patlayan minibüs, sürücüsünün kontrolün çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde lastiği patlayan minibüs, sürücüsünün kontrolün çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi. 16 kişinin olduğu minibüste, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Gebze- Orhangazi- İzmir otoyolunun Orhangazi ilçesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul Arnavutköy'den Bursa'daki bir düğüne gitmek üzere yola çıkan Asker Karakaş (30) yönetimindeki 34 HR 2959 plakalı yolcu minibüsü, Bursa yönüne giderken, Orhangazi tünelini geçtikten sonra lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Savrulan minibüs daha sonra yol ortasına devrildi.

CAN PAZARI YAŞANDI

İçinde 16 yolcunun bulunduğu minibüsün devrilmesi ile birlikte kaza yerinde can pazarı yaşandı. Devrilen minibüstekileri kurtarmaya yoldan geçen araç sürücüleri koştu. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyoluna çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapılırken, 14 yaralı ambulanslarla Orhangazi, Bursa ve Yalova’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan olmadığı belirlenirken, kaza nedeniyle otoyolda trafik İstanbul-Bursa yönünde tek şeritten sağlandı. Kaza yapan minibüsün kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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