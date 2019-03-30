HABER

Lastiği patlayan minibüs devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 21:58 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu'nun Seyrantepe mevkisinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nun Seyrantepe mevkisinden Edirne istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 VN 4531 plakalı minibüsün lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, aynı yöne giden 34 GP 8208 plakalı kamyonete yandan çarparak devrildi.

Kazada, minibüsteki 2 kişi yaralanırken, araçta bulunan banyo malzemeleri yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Yola dökülen banyo malzemeleri sebebiyle bir süre aksayan trafik, araçların ve malzemelerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

PARTNERDemet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!Demet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!
TEM'de minibüs devrildi: 2 yaralı(Geniş haber)TEM'de minibüs devrildi: 2 yaralı(Geniş haber)
30 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları30 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lastik minibüs trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Uçaktaki yolcu o anları anlattı! Erkan Petekkaya’yı savunan Mustafa Uslu'ya şok cevap

Uçaktaki yolcu o anları anlattı! Erkan Petekkaya’yı savunan Mustafa Uslu'ya şok cevap

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

30 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Oy kullanmaya giderken gerçekleşen kazada 4'ü ağır 17 kişi yaralandı

Oy kullanmak için yola çıktılar! Sonrası korkunç

Doktor ve öğretmen sağlık merkezinde darp edildi

Doktor ve öğretmen sağlık merkezinde darp edildi

Gebze'de korkutan fabrika yangını! Patlamalar oluyor

Gebze'de fabrika yangını! Patlamalar oluyor

Artvin’de yağışların az olması ile baraj suları çekildi asırlık köy ortaya çıktı

Sular çekildi, asırlık köy ortaya çıktı!

İstanbul’a en çok gelen turist sıralaması değişti

İstanbul’a en çok gelen turist sıralaması değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.