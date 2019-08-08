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Lastiği patlayan minibüs yayalara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:39 | Son Güncelleme

Lastiği patlayan minibüs yayalara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, lastiği patlayan minibüsün yayalara çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Kerçin'in kullandığı 01 RU 829 plakalı minibüs, Çulluuşağı Mahallesi'nde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki Celal ve Hürü Şahin çiftine çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, Celal ve Hürü Şahin çifti olay yerinde hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü Kerçin ve yanındaki İsmet Gök yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren çiftin cesetleri aynı hastanenin morguna götürüldü.

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2 ölü 2 yaralı adana celal şahin hürü şahin Jandarma Kaza Kozan

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