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Lastiği patlayan otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 14:22 | Son Güncelleme

Çorum’un Bayat ilçesinde seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan bir otomobil devrildi.

Çorum’un Bayat ilçesinde seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan bir otomobil devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, Çankırı-İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman K. yönetimindeki 18 BA 285 yönetimindeki otomobil Toyhane köyü yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü Osman K. ile, araçta yolcu olarak bulunan M.K., İ.K. ve S.D. ile S.K. yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan İ.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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