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Lastiği patlayan otomobil kazaya yol açtı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 16:36 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, lastiği patlayan otomobil savrularak bariyerlere çarptı, arkadan gelen başka otomobilin sürücüsü ise kaza yapan araca çarpmamak için direksiyonu aniden kırınca yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Lastiği patlayan otomobil kazaya yol açtı: 2 yaralı

Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, lastiği patlayan otomobil savrularak bariyerlere çarptı, arkadan gelen başka otomobilin sürücüsü ise kaza yapan araca çarpmamak için direksiyonu aniden kırınca yol kenarındaki tarlaya uçtu. İki otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kadın yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Yurtbaşı Mahallesi Peribacaları yol ayrımında meydana geldi. Uşak'tan Kula yönüne giden Coşkun Gündüz (31), kullandığı 26 GC 210 plakalı otomobilin sağ ön lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bu sırada arkadan gelen İrfan Kemiksiz ise kaza yapan araca çarpmamak için kullandığı 45 VA 595 plakalı otomobilin direksiyonunu aniden kırınca yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada her iki otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Gündüz'ün kullandığı otomobildeki Merve Gündüz (26) ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Sıdıka Acartürk (55) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Lastiği patlayan otomobil kazaya yol açtı: 2 yaralıLastiği patlayan otomobil kazaya yol açtı: 2 yaralıLastiği patlayan otomobil kazaya yol açtı: 2 yaralı

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