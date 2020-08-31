HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 21:31 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu sürücü Doğan Aydın ve annesi Ubeş Aydın yaralandı, babası Hasan Aydın ise yaşamını yitirdi.

Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Beşyol köyü yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Beşyol köyü yönüne giden Doğan Aydın yönetimindeki otomobil lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Doğan Aydın, babası Hasan Aydın ve annesi Ubeş Aydın yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Aydın, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitiridi. Aydın'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Yaralı Doğan Aydın ile annesi Ubeş Aydın'ın tedavileri ise devam ediyor. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Türkiye'ye sıçradı! Sınırın sıfır noktasında orman yangınıTürkiye'ye sıçradı! Sınırın sıfır noktasında orman yangını
Fatih Portakal'ın yerine İrfan Değirmenci mi geçecek?Fatih Portakal'ın yerine İrfan Değirmenci mi geçecek?
En Çok Okunan Haberler
Gonca Vuslateri: “Hiç beklenmeyecek şiddet performansı...”
Gonca Vuslateri: “Hiç beklenmeyecek şiddet performansı...”
Papa'nın Doğu Akdeniz açıklamasına Türkiye'den yanıt
Papa'nın Doğu Akdeniz açıklamasına Türkiye'den yanıt
Yasak dinlemediler, küçük kızı bu hale getirdiler
Yasak dinlemediler, küçük kızı bu hale getirdiler
'Acun'u yatağıma attım'
'Acun'u yatağıma attım'
Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı
Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Orhan hakkında flaş karar
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Orhan hakkında flaş karar
İlginizi Çekebilir
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Diğer Haberler
Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını! Türkiye'ye sıçradı
Türkiye'ye sıçradı! Sınırın sıfır noktasında orman yangını
Sakarya'da freni boşalan kamyon su servis aracına çarpıp devrildi: 4 yaralı
Sakarya'da freni boşalan kamyon su servis aracına çarpıp devrildi: 4 yaralı
Kılıçdaroğlu'ndan Barış Atay Mengüllüoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu
Kılıçdaroğlu'ndan Barış Atay Mengüllüoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu
Dışişleri'nden Kırım Tatar Türkleri'nin evlerine yapılan baskınlara ilişkin açıklama
Türkiye'den Kırım Tatar Türkleri'nin evlerine yapılan baskına tepki
Aydın'da mobilya atölyesinde korkutan yangın! 4 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı
Korkutan yangın! 4 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı
Vatandaşlar gölge aradı! Sivas'ta termometreler 42 dereceyi gösterdi
Termometreler 42 dereceyi gösterdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.