Lastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi: 6 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, lastiği patlayan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Siverek- Diyarbakır yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Mehmet Ali Koç yönetimindeki 34 VL 9186 plakalı otomobil, iddiaya göre, lastiği patlayınca kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Ali Koç ile otomobilde bulunan Ferhat Çalı, Mehmet Emin Yeşiltaş, Edip Ekinci, Serdar Kartal ile Bekir Açık yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

