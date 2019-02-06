Lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

BURSA?nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza da lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı, biri çocuk 4 kişi yaralandı. Ankara istikametinden İnegöl?e seyir halinde olan Yazgan Gül(26) yönetimindeki 26 E 8769 plakalı özel otomobil Kınık mahallesi mevkiinde lastiğinin patlaması sonucunda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlanıp ters durdu. Kaza sonucunda sürücü ile otomobilde bulunan Mustafa Gözütok(33), Hülya Tunçel(32) ile Elif Tunçel(4) yaralandı. 4 yaralı da kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine götürülerek tedavi altına alındılar.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaza ile alakalı tahkikat sürüyor.

