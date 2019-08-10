Lastiği patlayan otomobil takla attı: 1'i çocuk 4 yaralı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Gölmarmara-Salihli karayolu Bintepeler mevkiisinde meydana geldi. Gölmarmara'dan Salihli yönüne giden S.A. (31) yönetimindeki 10 AAS 554 plakalı otomobil, sol arka lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Yol kenarındaki tarlaya yuvarlanıp hurdaya dönen otomobildeki S.A. ile beraberindeki R.A. (31), M.U. (20) ve Y.K.A. (2) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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