Lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), (DHA) - ÇORUM’un Osmancık ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin takla atıp devrilmesi soncu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Osmancık-Kargı karayolu 32'nci kilometresinde Haftın Yokuşi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Konaca köyüne giden Ahmet Yolcu (65) yönetimindeki 19 HE 819 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden lastiğinin patlaması sonucu takla attıktan sonra yaklaşık 40 metre sürüklendi. Devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan annesi Remziye Yolcu (88) yaralandı. İki yaralı olay yerine çağırılan 112 ambulansı ile Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Remziye Yolcu daha sonra Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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