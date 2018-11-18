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Lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 14:24 | Son Güncelleme

Lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu takla atan otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Naci Düzgün idaresindeki 06 GSR 22 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Toptepe mevkisinde takla attı.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Sevim Düzgün, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, incelemesinde kazanın, otomobilin lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiğini, kazada sürücü ve eşinin emniyet kemeri taktıkları için kazayı hafif yaralı olarak atlattıklarını belirledi.

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2 yaralı emniyet kemeri Samsun trafik kazası

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