Lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı

MAHIR ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da lastiğinin patlamasıyla şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Adıyaman yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. A.B. yönetimindeki 47 AH 371 plakalı otomobilin ön lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Sürücü A.B. ve yanındaki C.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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