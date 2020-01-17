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  4. Lastiği patlayan otomobil yoldan çıktı

Lastiği patlayan otomobil yoldan çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

Karabük’te seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun kenarına savruldu.Edinilen bilgiye göre, kaza Cumayanı köyü mevkisinde meydana geldi.

Karabük’te seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun kenarına savruldu.
Edinilen bilgiye göre, kaza Cumayanı köyü mevkisinde meydana geldi. Ergin Yıldız yönetimindeki 06 RC 654 plakalı otomobilin Eskipazar’dan Karabük istikametine seyir halindeyken lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kazada otomobil yol kenarına savruldu. Meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtulurken, olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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