HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Lastiği patlayan otomobildekiler kazayı sıyrıklarla atlattı

Lastiği patlayan otomobildekiler kazayı sıyrıklarla atlattı

20.01.2021 14:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da lastiği patlayan otomobil yön levhasına çarptıktan sonra yol kenarındaki beton su kanalına düşerken, otomobildeki 4 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.Kaza, saat 11.30 sıralarında Karaman-Konya Karayolunun 7.

Karaman’da lastiği patlayan otomobil yön levhasına çarptıktan sonra yol kenarındaki beton su kanalına düşerken, otomobildeki 4 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Karaman-Konya Karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U’nun kullandığı 42 AGP 354 plakalı Fiat marka otomobil seyir halindeyken sol ön lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıktı. Trafik yön levhasına çarpan otomobil, daha sonra yol kenarındaki 1.5 metrelik beton su kanalına düştü. Kazayı sürücü ile otomobilde bulunan 1’i kadın 4 kişi hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, otomobilde bulunanların ambulansta kontrollerini yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Eczacılar ne zaman aşı olacak? Açıklama geldiEczacılar ne zaman aşı olacak? Açıklama geldi
Kıl kökü iltihabı nedir? Nasıl anlaşılır?Kıl kökü iltihabı nedir? Nasıl anlaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Diğer Haberler

Yangında ölen 2 kardeşin dedesi: Canımı ortaya koydum ama kurtaramadım

Kahreden olay: Canımı ortaya koydum ama...

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Eczacılar ne zaman aşı olacak? Açıklama geldi

Eczacılar ne zaman aşı olacak? Açıklama geldi

Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı bir milyonu geçti

Flaş gelişme! 1 milyonu geçti

ABD'de dikkat çeken araştırma: Acı biber ömrü uzatıyor

ABD'de dikkat çeken araştırma: Ömrü uzatıyor

Bingöl'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Bingöl'de korkutan deprem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.