Lastiği patlayan sürücü karşı şeride geçerek durabildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde seyir halinde bir aracın lastiği patlayarak kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Perşembe beldesinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan 74 AG 502 plakalı aracın sürücüsü Erol C., lastiğin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçerek durabildi. Olayı gören diğer sürücüler 112 Acil servisi ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerinde ayakta tedavi olan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayla ilgili olarak incelemenin başladığı belirtildi.



