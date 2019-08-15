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Lastiği patlayan TIR dorsesi alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 19:32 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde seyir halindeki salça yüklü TIR'ın dorsesinin, lastiği patlayarak alev aldı.

Lastiği patlayan TIR dorsesi alev aldı

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde seyir halindeki salça yüklü TIR'ın dorsesinin, lastiği patlayarak alev aldı. Can kaybının yaşanmadığı olayda, TIR dorsesi kullanılmaz hale geldi.
Savaştepe'den Soma'ya giden Menderes Alçam (45) idaresindeki 35 TIH 24 plakalı TIR'ın dorsesinin lastiği, Soma'nın Yağlılı Mahallesi yakınlarında patladı ve alev aldı. TIR sürücüsü Alçam, domates salçası yüklü dorseyi TIR'dan ayırarak itfaiyeye haber verdi. Savaştepe ve Soma İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, TIR dorsesi kullanılmaz hale geldi.
Olay nedeniyle Savaştepe-Soma yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, TIR dorsesinin kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

FOTOĞRAFLI

Lastiği patlayan TIR dorsesi alev aldıLastiği patlayan TIR dorsesi alev aldıLastiği patlayan TIR dorsesi alev aldıLastiği patlayan TIR dorsesi alev aldı

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