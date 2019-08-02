HABER

Lastiği patlayan TIR, otomobilin üzerine devrildi: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 21:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, lastiği patlayan TIR'ın seyir halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 5 kişi ağır yaralandı.

Lastiği patlayan TIR, otomobilin üzerine devrildi: 5 yaralı

Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, lastiği patlayan TIR'ın seyir halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 5 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında D-400 Antalya- Alanya karayolu Serik ilçesi Kozağacı mevkiinde meydana geldi. Alanya'dan Antalya yönüne giden Mustafa Demir yönetimindeki 07 UN 775 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü TIR, ön sol lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle aynı yönde ilerleyen İsmail Uğur Bin yönetimindeki otomobilin üzerine devrildi. TIR, otomobili altına alarak yaklaşık 100 metre sürükledi. TIR şoförü Mustafa Demir'in yara almadan kurtulduğu kazada, otomobil sürücüsü İsmail Uğur Bin ile araçtaki Duralı Bin, Nezahat Bin (16) ile kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi sıkışarak ağır yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla TIR'ın dorsesini kaldırarak otomobildeki yaralıları çıkardı. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. TIR sürücü Mustafa Demir ise işlemleri için polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle D-400 yolu Antalya yönüne bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yolun temizlenmesinden sonra trafik yeniden normale döndü.
Soruşturma sürüyor

FOTOĞRAFLI

Lastiği patlayan TIR, otomobilin üzerine devrildi: 5 yaralıLastiği patlayan TIR, otomobilin üzerine devrildi: 5 yaralıLastiği patlayan TIR, otomobilin üzerine devrildi: 5 yaralıLastiği patlayan TIR, otomobilin üzerine devrildi: 5 yaralı

PARTNERSarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...Sarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...
Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandıElektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
Keşan'da 'uyuşturucu madde' operasyonu: 9 tutuklamaKeşan'da 'uyuşturucu madde' operasyonu: 9 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

Bir banka daha faizleri indiriyor

Bir banka daha faizleri indiriyor

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.