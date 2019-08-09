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Lastiği patlayan yolcu minibüsündeki yolcular ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 20:36 | Son Güncelleme

Karabük-Kastamonu karayolunda lastiği patlayan yolcu minibüsünün yoldan çıkarak refüje çarpması sonucu yolcular ölümden döndü.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinden Karabük istikametine seyreden Yunus Başaran idaresindeki 37 AAN 579 plakalı yolcu minibüsü Çevrikköprü mevkisinde viraja girdiği sırada lastiği patlaması sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı.

Karabük-Kastamonu karayolunda lastiği patlayan yolcu minibüsünün yoldan çıkarak refüje çarpması sonucu yolcular ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinden Karabük istikametine seyreden Yunus Başaran idaresindeki 37 AAN 579 plakalı yolcu minibüsü Çevrikköprü mevkisinde viraja girdiği sırada lastiği patlaması sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken bazı yolcular kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu. Yolcu otobüsü karşı şeride geçmekten son anda refüje düşerek dururken ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme çalışması başlatıldı.

Kaza sonrası olay yerine gelen Safranbolu İlçe Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, kazada şans eseri hiçbir kimsenin yaralanmadığını belirterek sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

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