HABER

Lastiği yerinden fırlayan kamyon, itfaiye arazözüne çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 13:25 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Geyve ilçesinde yolda seyir halinde kamyon sürücüsü, kamyonun lastiği yerinden fırlayınca itfaiye arazözüne çarptı.

Lastiği yerinden fırlayan kamyon, itfaiye arazözüne çarptı: 1 yaralı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde yolda seyir halinde kamyon sürücüsü, kamyonun lastiği yerinden fırlayınca itfaiye arazözüne çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.
Kaza, Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi mevkii, D-650 karayolu Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Ü., kamyonuyla yolda seyir halindeyken kamyon tekeri yerinden fırladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Bilecik’in Osmaneli ilçesinden dönen Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Orman Tipi İtfaiye arazözüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü C.Ü. araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, aracın yoldan kaldırılmasıyla tekrar normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Lastiği yerinden fırlayan kamyon, itfaiye arazözüne çarptı: 1 yaralı

Lastiği yerinden fırlayan kamyon, itfaiye arazözüne çarptı: 1 yaralı

Lastiği yerinden fırlayan kamyon, itfaiye arazözüne çarptı: 1 yaralı

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Emekli öğretmen cinayeti sanığına, ilk duruşmada tahliyeEmekli öğretmen cinayeti sanığına, ilk duruşmada tahliye
Tekirdağ’da torbacı operasyonu: 2 gözaltıTekirdağ’da torbacı operasyonu: 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.