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Lastiğini değiştirmek istediği iş makinesinin altında can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 07:56 | Son Güncelleme

 İZMİR’in Bornova ilçesinde Murat Çapacı (22), kriko kayınca lastiğini değiştirmek istediği iş makinesinin altında kalıp öldü.

Lastiğini değiştirmek istediği iş makinesinin altında can verdi

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde Murat Çapacı (22), kriko kayınca lastiğini değiştirmek istediği iş makinesinin altında kalıp öldü.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 5. Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirci dükkanında meydana geldi. Murat Çapacı, iş makinesinin patlayan lastiğini değiştirirken, kriko kaydı. İş makinesinin altında kalan Çapacı, ağır yaralandı. Diğer çalışanların ihbarı üzerine, iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Murat Çapacı'nın yaşamını yitirdiği saptandı.
Murat Çapacı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Lastiğini değiştirmek istediği iş makinesinin altında can verdi

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