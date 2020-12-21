Lastik basıncı kaç olmalı? Lastik basıncı nasıl kontrol edilir?

Lastik basıncı oldukça önemli bir konu. Aracın yakıt tüketiminden, lastiklerin aşırı aşınmasına kadar bir çok başlığı etkiler. İşte lastik basıncı ve kontrolü hakkında tüm detaylar.

LASTİK HAVA BASINCI NEDİR?

Lastiğin duvarlarına basınç yapan havanın PSI cinsinden değeridir aslında lastik hava basıncı. Bu basınç değerleri lastikten lastiğe, hatta ölçüsü farklı olan lastikten lastiğe değişim gösterir. Bu basınç değeri optimum düzeyde tutulmalıdır. Bu sayede sürüş güvenliğiniz daha üst seviyede olur. Ayrıca frenleme ve lastiğin tutunma işlevi daha net bir şekilde gerçekleşir.

LASTİK BASINCI NEDEN DÜŞER?

Lastik hava basıncı lastik yüzeyindeki bir delik sebebiyle düşüş yaşar. Peki; bu delik nasıl tespit edilir? Bunun için bir lastikçiye gitmeniz gerekir. En basit tespit yöntemi lastiğe daha fazla hava basılıp su dolu bir kabın içinde lastiğin her noktasına bakılmasıyla olur. Bu süreçte lastikte delik varsa bu nokta suda kabarcıklar oluşturulur. Lastiğiniz eğer yavaş yavaş iniyorsa lastiğinizin üzerinde çivi veya vida gibi bir cisim vardır. Bu cisimler basınçla birlikte dışarıya doğru hareket eder. Belli bir basıncın altında ise tapa etkisi göstererek havanın kaçmasını engeller. Ancak bu aralıkta bir basınç farkı olur ve lastik iner. Lastiğin diğer inme sebeplerinden birde jantın eğik olma durumudur. Dubleks lastiklerde şambrel olmadığından dolayı lastiğin yanaklarıyla jant yanakları direk temas ederek havanın içeride kalmasını sağlar. Eğer ki jant yamulursa bu yanaklar doğru örtüşmez ve aradan hava kaçağı oluşur. Lastiğiniz bu durumda iner. Diğer bir sebep ise lastik sibobunun görevini yerine getirememesi durumudur. Bu durumda sibop hava kaçırmaya başlar.