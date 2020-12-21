Lastik basıncı kaç olmalı? Lastik basıncı nasıl kontrol edilir?

Lastik basıncı oldukça önemli bir konu. Aracın yakıt tüketiminden, lastiklerin aşırı aşınmasına kadar bir çok başlığı etkiler. İşte lastik basıncı ve kontrolü hakkında tüm detaylar.
Lastiğin duvarlarına basınç yapan havanın PSI cinsinden değeridir aslında lastik hava basıncı. Bu basınç değerleri lastikten lastiğe, hatta ölçüsü farklı olan lastikten lastiğe değişim gösterir. Bu basınç değeri optimum düzeyde tutulmalıdır. Bu sayede sürüş güvenliğiniz daha üst seviyede olur. Ayrıca frenleme ve lastiğin tutunma işlevi daha net bir şekilde gerçekleşir.
Lastik hava basıncı lastik yüzeyindeki bir delik sebebiyle düşüş yaşar. Peki; bu delik nasıl tespit edilir? Bunun için bir lastikçiye gitmeniz gerekir. En basit tespit yöntemi lastiğe daha fazla hava basılıp su dolu bir kabın içinde lastiğin her noktasına bakılmasıyla olur. Bu süreçte lastikte delik varsa bu nokta suda kabarcıklar oluşturulur. Lastiğiniz eğer yavaş yavaş iniyorsa lastiğinizin üzerinde çivi veya vida gibi bir cisim vardır. Bu cisimler basınçla birlikte dışarıya doğru hareket eder. Belli bir basıncın altında ise tapa etkisi göstererek havanın kaçmasını engeller. Ancak bu aralıkta bir basınç farkı olur ve lastik iner. Lastiğin diğer inme sebeplerinden birde jantın eğik olma durumudur. Dubleks lastiklerde şambrel olmadığından dolayı lastiğin yanaklarıyla jant yanakları direk temas ederek havanın içeride kalmasını sağlar. Eğer ki jant yamulursa bu yanaklar doğru örtüşmez ve aradan hava kaçağı oluşur. Lastiğiniz bu durumda iner. Diğer bir sebep ise lastik sibobunun görevini yerine getirememesi durumudur. Bu durumda sibop hava kaçırmaya başlar.
En yakın lastikçiye gidip sorun giderilmelidir. Genel olarak sorunlar yama yöntemiyle giderilir. Ancak farklı yöntemlerde kullanılır. Örneğin vida veya çivi deliği olan durumlarda şerit kauçuk ile basınç kaçağı giderilir. Bunun için vidanın olduğu yerden çıkarılması gerekir. Bir törpü yardımı ile bu alana diş kazandırılır. Aynı süreçte özel bir aparat yardımıyla şerit kauçuk bu deliğe sokulur. Bu sayede hava kaçağı kesilmiş olur.
Bunun tek yöntemi hava ölçen bir alete sahip olmanızdır. Burada yapmanız gereken bu alet ile sibop uçlarına tek tek hava basar gibi temas ettirmek. Bu aparat üzerindeki numaralar fabrikanın size verdikleriyle birebir tutuyorsa sorun yok. Ancak yükse ya da alçak ise eşitlemek ve fabrika değerine getirmek gerekir. Ancak ölçümlerinde bazı dikkat edilmesi gereken detayları vardır. İlk olarak lastikler soğukken hava ölçümleri yapılmalı. Isınan hava genleştiği için doğru lastik basıncına kavuşamayabilirsiniz. İkinci konu ise lastiklerinizi düz bir zeminde kontrol etmeniz gerekmektedir. Bu sayede doğru hava basınçlarını öğrenmiş olursunuz.
Lastik basıncınızı düzenli aralıklarla kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer ki bu kontrol işlemini gerçekleştirmezseniz, ilerleyen süreçlerde size sıkıntı yaşatabilir. İşte lastik basıncınızı kontrol etmemeniz sonucu yaşayacağınız sorunlar
• Basınç düşük olduğunda sürtünme kat sayınızı arttığı için daha fazla yakıt yakacaksınız
• Basınç yüksek olduğunda ise lastiğin sırt kısmı daha da çok aşınacak
• Lastik basıncınız az ise, lastiklerinizin yanak kısımları daha fazla aşınacak
• Lastik basıncının fazla olması, konfor düzeyinizi azaltacaktır.
• Lastik basıncınızın az olması aracınızın kontrol kabiliyetini zayıflatacaktır.