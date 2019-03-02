Lastik bomba gibi patladı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şişirilen lastiğin patlaması neticesinde 2 kişi yaralandı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi’nde bulunan bir lastik tamirhanesinde meydana geldi. Seyit Sağdıç (48), patlayan lastiği tamir etmek için Murat Halat’a ait lastikçiye getirdi. Yapılan tamir sonrası lastiğe hava basıldığı sırada lastik patlatı. Bu sırada işyeri sahibi ile lastiği tamir etmeye gelen şahıs yaralandı. Her iki yaralı özel araçla Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavilerin ardında Seyit Sağdıç ve Murat Halat taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



